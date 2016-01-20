У Кучмы рассказали, как боевики сорвали обмен пленными на Донбассе

По вине представителей боевиков сорван запланированный обмен заложниками, который должен был включать 50 человек с обеих сторон.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не выполняют рекомендации Трехсторонней контактной группы ни о соблюдении режима тишины, ни об обмене незаконно удерживаемыми лицами. Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в последний момент выдвинули совершенно неприемлемые условия такого обмена. Таким образом, десятки людей, которые много месяцев не видели свои семьи, снова лишены возможности вернуться к своим родным", — сообщила Олифер.

В Минске окончена сегодняшняя работа Трехсторонней контактной группы.Представители отдельных районов Донецкой и Луганс... Опубліковано Даркою Олифер 20 січня 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона в ближайшие дни надеется на освобождение 25 человек из плена боевиков.