Наемник из РФ о ликвидации главаря боевиков "Боцмана": один из последних, кто воевал за идею

Версия о том, что недавняя смерть главаря боевиков Горловки — офицера спецназа ГРУ Евгения Кононова по кличке "Боцман", вызвана пневмонией, выглядит неправдоподобной.

Об этом бывший российский наемник по имени Алексей рассказал "Росбалту".

"Этот человек, когда были бои за Горловку, "поймал" пулю в голову — и уже через неделю бегал как ни в чем не бывало! А тут от насморка скончался… Он всегда в бою шел первым, настоящий командир был! С Боцманом я в последнее время не пересекался, но по разговорам наших — он из последних братьев-славян, которые идейно воевали за русский мир. И он, кстати, был абсолютно управляемым человеком.

По моему мнению, почему поубивали всех идейных командиров? Потому что не будет никакой Новороссии, никаких ЛНР и ДНР, всем мозги по новой промоют и сдадут все обратно Украине. А от тех, кто бы мог поднять людей против этого "слива", нужно избавиться. Вот "Бетман" больше всех орал против предательства, против кремлевских разводок — его первым и убрали. Говорят, его кортеж останавливал лично "Вагнер". Тогда, кстати, вместе с Бедновым убили шестерых охранников, пятеро из которых были россиянами. И что — кто-то это расследовал? Сейчас с "убийством" "Вагнера" история как бы закруглилась…", — рассказал российский наемник.

Напомним, ранее российский наемник рассказал о ликвидации "Вагнера": врагов себе нажил немало.