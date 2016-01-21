У Порошенко рассказали, о чем четыре часа президент говорил с Байденом

На полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялись переговоры украинской и американской делегаций во главе с президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, одними из главных тем встречи были Минские договоренности и конституционные изменения в Украине.

Стороны согласились, в частности, что альтернативы Минским договоренностям не существует.

"Мы пришли к абсолютно единому выводу, что альтернативы минскому процессу не существует. У нас есть полная поддержка США по полной имплементации минского процесса, который включает составляющую безопасности", — сказал Порошенко.

На полях Світового економічного форуму у Давосі провів переговори з @VP Джо Байденом #Davos pic.twitter.com/PykLxqNoj0 — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2016





Отдельно делегации обсудили "дорожную карту" конституционных изменений в Украине.

Стороны скоординировали действия по активизации политического процесса и проведения выборов на оккупированной территории в соответствии с украинским законодательством и с участием международных наблюдателей.

Домовились з Джозефом Байденом про скоординовані дії, щоб забезпечити припинення обстрілів, доступ СММ ОБСЄ до кордону, до пунктів зі зброєю — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 января 2016





Значительное внимание было уделено поддержке Соединенными Штатами украинских реформ, активизации военно-технического сотрудничества.

Кроме того, Порошенко и Байден обсудили сотрудничество Украины с МВФ и согласились, что "Северный поток 2" — это чисто политический проект, который направлен против Украины и большинства стран Евросоюза.

Также напомним, что в Давосе Порошенко провел встречу с премьер-министром Турции Ахмет Давутоглу и определили направления укрепления стратегического партнерства, а также обсудили вопрос возвращения Крыма Украине.