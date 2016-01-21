Ситуация в зоне АТО неспокойная: 29 раз боевики прицельно били из гранатометов и пулеметов

На утро, 21 января, ситуация в зоне АТО остается неспокойной. Боевики продолжают нарушать условия перемирия и 29 раз обстреляли позиции наших воинов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Больше всего случаев нарушения условий "полной тишины" в минувшие сутки зафиксировано в районе Донецкого аэропорта, где наемники стреляли из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Песков, Опытного и шахты Бутовка.

Кроме того, по опорному пункту силовиков возле Старогнатовки враг вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

Также из миномета были обстреляны украинские позиции неподалеку Талаковки (на Мариупольском направлении), а в районе поселка Луганское, что на границе Донецкой и Луганской областей, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, стрелкового оружия и БМП.

Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой партизаны пощипали боевиков: 6 "обезьян" отправили в страну вечной охоты.

видео: Військове телебачення України