Политолог назвал два варианта событий для Украины: США могут сыграть в длинную игру

На стратегическом уровне время играет на Украину, если США не пойдут на уступки Москве, но они могут вывести РФ из-под серьезных санкций.

Такое мнение Об этом рассказал руководитель украинского бюро Центра политических технологий, российский политолог Георгий Чижов в комментарии "Обозревателю".

"Несмотря на то, что экономическая ситуация в РФ далека от краха, постепенное ухудшение ситуации уже заметно. Поэтому Москва постарается сбросить санкции", — сказал Чижов.

По мнению политолога, в сегодняшнем формате конфликт на Донбассе продлится весь 2016 год.

"Россия будет действовать созданием небольшого, но постоянного давления: ДРГ и беспокоящий огонь. Это все будет держать и армию, и страну, и дипломатов Украины в напряжении весь год. В 2017 году ситуация может стать вообще непредсказуемой, так как РФ не сможет долго контролировать часть Донбасса", - предсказал Чижов.

Российский политолог отметил, что на стратегическогом уровне время играет на Украину, если США не пойдут на уступки Москве.

"Для Украины большой риск в том, что американцы захотят принять символические уступки со стороны Путина для того, что вывести Россию из-под серьезных санкций: открыть доступ к финансам и технологиям. Если на это пойдут США, то пойдет и ЕС", — подчеркнул политолог.

"Возможно, США пойдут другим путем, сыграют в длинную игру: подождут, пока под давлением дешевой нефти не ослабнет позиция России. Зачем дожимать Кремль сейчас, если его можно дожать в следующие пять лет? Проблема в том, что в Украины этих пяти лет нет", — подытожил Чижов.

Напомним, ранее политический обозреватель Брайан Уитмор заявил, что Кремль пытается найти способ закончить войну на Донбассе, который бы позволил ей сохранить лицо перед собственными избирателями и миром.