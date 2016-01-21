Кравчук: Путин навязывает Украине свою Конституцию — это непристойно

Путин фактически силой навязывать Украине, какая у нас должна быть Конституция — это просто непристойно, говорит Кравчук.
Украина должна принять ту Конституцию, которую считает нужной, не ту, что силой навязывает нам президент России Владимир Путин.
Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя грядущие изменения в главный закон государства, пишет "Сегодня".
"В Минских соглашениях 13 пунктов. Пока ни один из них не выполнен. И не собираются их выполнять (Россия и поддерживаемые ею боевики на Донбассе — ред.) а говорят, примите изменения в Конституцию.
Путин официально говорит, пусть Украина создаст политические условия для дальнейшего движения к миру на Востоке Украины.
Почему президент России рассказывает, какую Конституцию должна принимать Украина? Почему? К примеру, я прихожу к вам в квартиру и говорю, что ваша кровать не там стоит, вы не так спите, пожалуйста, спите на кухне. А ваш муж скажет: "А почему это он лезет в наши дела?". Это же просто непристойно. Фактически силой навязывать Украине, какая у нас должна быть Конституция", — говорит Кравчук.
По словам первого президента, Украина должна принять ту Конституцию, которую считает нужной.
"Что касается ситуации в Луганской и Донецкой областях, чтобы там был мир, мы должны принять отдельный закон, который определит, как должна действовать власть на период АТО", — отметил он.
Я вообще думаю, что вопрос выборов на некотролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей — не вопрос Конституциии, подчеркнул Кравчук.
Напомним, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный считает, что заявление Путина о необходимости включения в Конституцию Украины на постоянной основе закона об особом порядке осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса является попыткой дестабилизировать ситуацию по всей стране.
фото: segodnya.ua