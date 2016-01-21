Обозреватель о переговорах Керри с Лавровым: слив Асада и быстрый уход России с Донбасса

В среду, 20 января, прошел ряд важнейших дипломатических переговоров, касающихся Украины — возвращения Крыма и прекращение агрессии РФ на Донбассе.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Цюрихе встречались госсекретать США Джон Керри и глава МИД РФ Сергей Лавров. "Темы те же — как слить Асада, как России уйти побыстрее с Донбасса", — рассказал политический эксперт.

Секретарь СНБО Александр Турчинов посетил Турцию: "Наш "Кровавый Пастор" в Турции. Темы — военное сотрудничество. Турция, наряду с Польшей и странами Балтии, становится нашим важнейшим региональным партнером и союзником. Турция поможет нам с оружием — производство, модернизация, прямые поставки".

По словам обозревателя, темой 4-часовых переговоров президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена в Давосе были деоккупация Донбасса и безальтернативность Минским соглашениям.

"Наша "Железная леди" Наталка проводит тоже в Давосе десятки встреч — МВФ, страны- и организации-доноры проекта "Витрина", компании-инвесторы. Также пани Наталка озвучила новый формат по дипломатическому форуму по деоккупации Крыма. Фактически это "Нормандская четверка" плюс США.

Я давно писал, что, чем дальше, тем сильнее будет роль США в нашей "Механической пьесе". И, если вы успели заметить, то США уже полностью взяли на себя функции Нормандского формата", — подчеркнул политолог.

Напомним, с 20-го по 22-е января в Швейцарской Конфедерации проходит Всемирный экономический форум в Давосе, в работе которого принимает участие и президент Петр Порошенко. На нем украинской делегации придется решить большое число вопросов.