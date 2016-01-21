В США намекнули Украине: миллиард в обмен на отставку Шокина

Государственный департамент США рассматривает возможную отставку генерального прокурора Виктора Шокина как одно из важных свидетельств результативной борьбы с коррупцией в Украине.

Об этом стало известно в ходе визита в США заместителей генпрокурора Виталия Касько и Давида Сакварелидзе, а также антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, сообщает ZN.UA.

Внешнеполитическое ведомство США дало властям Украины четко понять, что привязывает предоставление Украине кредитных гарантий в размере 1 миллиард долларов к отставке Шокина.

Украинские прокуроры на данный момент находятся в США с рабочим визитом, где проводят ряд профессиональных и политических встреч.

Ранее в США заявляли, что Украина в ближайшие месяцы получит кредитные гарантии США на 1 млрд долл. в случае успешной реализации программы Международного валютного фонда и проведения антикоррупционной реформы.