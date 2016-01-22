В штабе АТО рассказали о ситуации на Донбассе: резко обострилась

В зоне АТО на Донбассе ситуация резко обострилась, в течение минувших суток боевики 69 раз нарушали режим "полной тишины".

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в ночь на 22 января террористы обстреливали позиции силовиков, применяя, в частности, запрещенное Минскими соглашениями оружие.

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь по нашим опорным пунктам в Песках, Опытном, Красногоровке и Марьинке", — отметили военнослужащие.

По их данным, неспокойно было и на Светлодарской дуге, где по бойцам, которые держат позиции под Троицким и Зайцево, противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Майорска — из гранатомета.

На Мариупольском направлении боевики из минометов, противотанкового ракетного комплекса атаковали опорный пункт силовиков, расположенный недалеко от Талаковки, а в районе Старогнатовки применили 120-мм миномет.

"На Луганском направлении противник из автоматического гранатомета вел огонь в районе Золотого", — добавили в штабе проходящей на Донбассе спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України