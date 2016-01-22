Форум в Давосе: о чем договорился Порошенко

Ежегодный форум в Давосе уже традиционно стал площадкой для обсуждения не только экономических проблем. Руководство Украины прилетело на известный швейцарский курорт, прежде всего, за финансовой поддержкой.

Обещание предоставить Украине очередной транш кредита МВФ — пожалуй, главный результат визита Петра Порошенко в Давос. На поступление денег он рассчитывает уже в феврале, а сумма кредита на нынешний год составит 7 миллиардов долларов. В МВФ позитивно оценили титанические усилия Верховной Рады по принятию бюджета-2016 и изменений в налоговое законодательство, а "прокол" с электронным декларированием для служащих руководство страны пообещало оперативно исправить. Очевидно, голосование за отмену скандальной поправки проведут сразу после возвращение депутатов с затянувшихся каникул. В Киеве не скрывают, что программа сотрудничества с МВФ и в этом году является спасательным кругом для Украины, вынужденной противостоять военной агрессии и полноценной торговой войне с Россией.

В свою очередь западные кредиторы продолжают жестко стоять на том, что готовы давать деньги только в обмен на реформы. Успехи Украины в их проведении там замечают, но все же считают недостаточными, регулярно настаивая на необходимости демонстрировать большее усердие в борьбе с коррупцией и влиянием олигархов. В своей свежей резолюции европарламентарии еще раз об этом напомнили, да и от Госдепа США наша "антикоррупционная делегация", находящаяся сейчас за океаном, надо полагать, привезет соответствующие рекомендации. Время на раскачку, отпущенное украинской власти, истекло, на Западе хотят видеть результаты работы многочисленных органов по борьбе с коррупцией, а не бурную имитацию. Разборки во властной команде, равно как и антикоррупционные гастроли по стране Михеила Саакашвили их вряд ли приятно впечатляют.

Очевидно эта же тема поднималась и на встрече Петра Порошенко с Джозефом Байденом, с которым он общался четыре часа в Давосе. Свою оценку усилий украинской власти в борьбе с коррупцией вице-президент США высказал еще в декабре с трибуны Верховной Рады. Но основной темой разговора Порошенко с Байденом в Давосе была реализация Минских договоренностей, ни один из пунктов которых не выполнила Россия. Даже в вопросе обмена пленными контактная группа в последнее время зашла в тупик, а представителей миссии ОБСЕ по-прежнему не пускают на оккупированную территорию. Да и режим прекращения огня боевики не соблюдают. С одной стороны, сложно не заметить активизацию Москвой "минского направления", с другой — демонстративность этой активности тоже налицо, поскольку никаких шагов к урегулированию на Донбассе российская сторона не предпринимает. И задачей Порошенко было убедить западных визави в том, что дальнейшее одностороннее выполнение Украиной Минских соглашений лишь усугубит ситуацию.

Как минимум давить на Киев с переписыванием Конституции для упоминания особого статуса восточных регионов в ближайшее время Запад не будет. А "минский процесс" входит в очередную переговорную стадию, в ходе которой украинская сторона, безусловно, будет обсуждать все зафиксированные в договоренностях пункты, включая правила проведения местных выборов на оккупированных территориях. Но это не мешает нашим переговорщикам отстаивать последовательность выполнения этих пунктов — сначала прекращение огня, отвод вооружения, вывод российских войск и возвращение Украине контроля над границей, а затем все остальное. Готов ли Кремль их выполнить? Оснований так полагать нет. И механизмов заставить Владимира Путина это сделать у Запада тоже нет. Санкции остаются единственным воспитательным рычагом, которым продолжат попытаться усмирить агрессора, но процесс может затянуться. Золотовалютные запасы РФ и заоблачный рейтинг Путина позволят ему удерживать ситуацию в стране не один месяц.

Россия уже в полной мере ощущает негатив от санкций, который усугубляет падение цен на нефть, но Путин не намерен признавать свое поражение в схватке за Украину. Он ищет альтернативные пути отмены экономических ограничений, повторяя словно мантру, что они лишь оздоравливают российскую экономику. Первых лиц РФ показательно не было в Давосе, даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина в последний момент отменила свой визит, оставшись спасать пикирующий российский рубль. Им там нечего было делать. Реализовывать антикризисный план Путину придется без финансовой поддержки западных кредиторов. Что касается обсуждения темы Минска, то хозяин Кремля пока не намерен менять свою стратегию в отношении Украины, он будет маневрировать, пусть даже и в максимально ограниченном пространстве.

фото: president.gov.ua