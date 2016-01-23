Боевиков ЛНР посетил "ревизор": в Алчевске был высокий военный чин России

В пятницу, 15 января, в захваченном боевиками самопровозглашенной ЛНР городе Алчевск Луганской области для проверки одной из банд находился высокий военный чин России.

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

В то же время в ведомстве уточнили, что в населенном пункте находился командующий Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ.

"(Он был там — ред.) с целью проверки 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК (самопровозглашенная ЛНР — ред.", — отметили разведчики.

Напомним, ранее журналист Сергей Рахманин заявил, что на востоке Украины Россия уменьшила количество своих военных, однако завезла туда много оружия и активизировала обучение "местных кадров".