Западные СМИ уверяют, что Путин просил Асада уйти в отставку, в Кремле — все опровергают

Президент РФ Владимир Путин попросил сирийского лидера Башара Асада уйти в отставку.

Об этом со ссылкой на западную разведку сообщает Financial Times.

Издание утверждает: чтобы передать сообщение сирийскому президенту, в Сирию ездил бывший глава ГРУ Игорь Сергун, скончавшийся в начале января этого года. Но, по данным источников FT, Асад ответил резким отказом.

В Кремле опровергли сообщения о том, что Москва якобы предлагала президенту Сирии Башару Асаду уйти в отставку, сообщает "Новая газета".

"Нет, это не так", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, на днях в Цюрихе встречались госсекретать США Джон Керри и глава МИД РФ Сергей Лавров. Одной из тем их разговора был "слив" Асада.