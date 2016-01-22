Кучме надоело ездить на переговоры с боевиками: просит заменить его на Кравчука

Представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, второй Президент Украины Леонид Кучма предложил, чтобы его сменил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как сообщила пресс-секретарь Л.Кучмы Дарка Олифер, Кучма предложил Президенту Украины Петру Порошенко заменить его Леонидом Кравчуком, передает УНН.

Пресс-секретарь Леонида Кучмы отметила, что пока еще не известно, как отреагировал на это П.Порошенко.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Минские соглашения не обязательны для Украины.