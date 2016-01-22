В "Самопомочі" назревает раскол — СМИ

Значительная часть депутатов не поддержала инициативу о заявлении "Самопомочі", которую сегодня обнародовали от имени партии.

Об этом сообщил источник Эспрессо.TV.

Согласно информации, нынешнему заявлению партии "Самопоміч" предшествовала встреча представителей фракции с Андреем Садовым, которая вчера состоялась в Львове. Происходила длительная беседа на повышенных тонах. Мнения членов фракции разделились. Значительная часть депутатов не поддержали инициативу о заявлении, которое сегодня обнародовали от имени партии.

Источники утверждают, что группа депутатов не разделяет позиции лидера партии и его ближайших соратников. Поговаривают даже о расколе в парламентской фракции "Самопоміч".

Сегодня, 22 января, "Самопоміч" отозвала своего министра из Кабмина и потребовала новое коалиционное соглашение.

Лидер фракции Олег Березюк заявил, что "коалиция является основным инструментом развития государства" и его фракция не выйдет из нее.