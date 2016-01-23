Порошенко о внесении изменений в Конституцию: нет "черной кошки федерализации"

Президент Петр Порошенко заявил, что "черной кошки федерализации" во внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти нет.

Об этом он сообщил на Конференции представителей органов местного самоуправления — членов Ассоциации городов страны, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что передача полномочий и обязанностей по принятию решений из центра в другие организации сейчас пользуется твердой поддержкой украинского народа.

"И мы никому не позволим игнорировать это мнение. Никому не позволим клеветать, дезориентировать, попытаться дестабилизировать общество", — отметил глава нашей страны.

При этом, по его словам, "этой "черной кошки федерализации", угрозы государству, в изменениях в Конституцию нет. "И не нужно обманывать людей", — приводят журналисты мнение президента.

Напомним, ранее в пресс-службе представительства ЕС в Украине сообщили, что для поддержки реформы децентрализации и укрепления местного самоуправления объединение стран предоставит украинским властям более 100 млн евро.