Сверхтяжелое бремя: в СБУ рассказали о финансировании Россией ДНР и ЛНР

Руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов заявил, что Российская Федерация сократила финансирование самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Об этом он сообщил в интервью ZN.UA, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время чиновник уточнил, что, очевидно, это бремя стало для РФ сверхтяжелым.

"Ранее была информация, что Россия тратила на них миллиард евро ежегодно", — отметил Маликов.

Между тем, по его словам, на сколько именно уменьшено финансирование российским государством "республик" он не готов ответить, но информация о том, что оно сокращено, в его ведомстве проходила.

Напомним, ранее журналист Сергей Рахманин заявил, что на востоке Украины Россия уменьшила количество своих военных, однако завезла туда много оружия и активизировала обучение "местных кадров".