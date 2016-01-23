Сверхтяжелое бремя: в СБУ рассказали о финансировании Россией ДНР и ЛНР

Была информация, что страна ежегодно тратила на "республики" миллиард евро, отметил Маликов.
Руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов заявил, что Российская Федерация сократила финансирование самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Об этом он сообщил в интервью ZN.UA, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время чиновник уточнил, что, очевидно, это бремя стало для РФ сверхтяжелым.
"Ранее была информация, что Россия тратила на них миллиард евро ежегодно", — отметил Маликов.
Между тем, по его словам, на сколько именно уменьшено финансирование российским государством "республик" он не готов ответить, но информация о том, что оно сокращено, в его ведомстве проходила.
Напомним, ранее журналист Сергей Рахманин заявил, что на востоке Украины Россия уменьшила количество своих военных, однако завезла туда много оружия и активизировала обучение "местных кадров".