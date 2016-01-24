В штабе АТО назвали самое "горячее" направление Донбасса

В зоне проведения АТО на Донбассе пророссийские бандиты продолжают обстреливать позиции украинских военных несмотря на договоренности о перемирии. В целом за прошедшие сутки оккупанты 38 раз обстреливали опорные пункты сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, подавляющее большинство нарушений "режима тишины" произошло в Донецком направлении.

На Светлодарск дуге противник вел огонь из гранатометов по нашим укреплениям неподалеку Майорска и Зайцево.

В районе Донецкого аэропорта наши позиции в Песках и Опытном боевики обстреливали из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении из крупнокалиберного пулемета был обстрелян украинский опорный пункт в поселке Широкино, а по нашим позициям неподалеку Старогнатовки противник вел огонь из 120-мм миномета.

Ранее 23 января, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до вечера боевики 11 раз обстреляли позиции силовиков, чаще всего они применяли оружие в районе донецкого аэропорта