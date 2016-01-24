Польские нацисты воюют на стороне боевиков Донбасса

Украинская сторона стянула к линии соприкосновения с ДНР в Новоайдарском районе отряд польских наемников, численностью до 40 человек, заявил заместитель начальника штаба корпуса т.н. "народной милиции ЛНР" Игорь Ященко.

"В Новоайдарском районе отмечено прибытия польских наемников, численностью до 40 человек. Передвигаются они на 4 автомобилях Тойота "Тундра". На бортах их машин шеврон в виде шакала и волчья лапа, а на форме шевроны, состоящие из красно-белых полос, судя по всему, флага Польши ", — добавил Ященко.

В свою очередь заместитель командующего корпусом т.н. "Минобороны ДНР" Эдуард Басурин со ссылкой на информацию "разведки" самопровозглашенной республики сообщил о том, что украинская власть перебросила на юг Донбасса "несколько сотен наемников из Польши, Грузии и Турции".

"В населенных пунктах Пищевик и Николаевка, 5 км и 8 км от линии соприкосновения соответственно, отмечено нахождения нескольких сотен наемников из Польши, Грузии и Турции", — сказал представитель "минобороны ДНР".

Примечательно, что это не первый случай, когда представители т.н. "министерства обороны" ДНР делают заявления об участии польских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне ВСУ.

В сентябре 2015 СМИ боевиков сообщали о том, что в районе Авдеевки польский спецназ удерживает стратегическую высоту "Зенит". Основанием для громких заявлений боевиков о присутствии польских добровольцев была информация их "разведки" о наличии на форме бойцов ВСУ шевронов, что "состоят из красно-белых полос, судя по всему, флага Польши".

Как выяснилось позже боевики идентифицировали, как польский спецназ отряд винницких добровольцев из военных летчиков "Дикая утка", который возглавляет полковник Воздушных сил винничанин Богдан Бондарь.

По словам Богдана Бондаря, 29 сентября 2015 в четыре часа утра боевики накрыли отряд из "Градов". Полностью были уничтожены два автомобиля. На одном пропали продукты, на другом — вещи. Бойцы отряда остались в том, в чем были одеты и обуты.

"Позже одежду нам привезли волонтеры. Это были польские куртки с нашивками их армии. Шевроны не стали срывать. Боевики увидели эти знаки и на всех ресурсах написали, что "Зенит" из последних сил удерживает легион польского спецназа ", — рассказывал полковник Боднарь.

Истерия боевиков о присутствии польских добровольцев в рядах ВСУ связана с попытками отвлечь внимание международного сообщества от факта участия польских националистов из организаций "Задруга" и Falanga в боевых действиях на Востоке Украины на стороне именно боевиков.

По информации аналитического отдела ГИ "Права справа" в первой декаде января 2016 года состоялась очередная ротация польских националистов из организации "Задруга", которые принимали непосредственное участие в боевых действиях на стороне боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Кроме того, недавно в Варшаве побывала группа российских неонацистов во главе с Яном Петровским псевдо "Славян", который воевал против ВСУ на Востоке Украины в составе ДШРГ "Русич" (командир ДШРГ О.Мильчаков). Группа российских неонацистов приехала в Варшаву с концертом группы "Русский стяг". Во время визита в Варшаву "Славян" имел ряд встреч с руководством организаций "Задруга" и Falanga по координации совместных действий, в том числе участия польских националистов в вооруженном противостоянии на востоке Украины на стороне боевиков.

В октябре 2014. на польско-украинской границе сотрудники пограничной службы Украины уже задерживали граждан Польши, которые ехали воевать на восток Украины. Задержанными оказались члены польской националистической организации Falanga. Лидер организации Falanga Бартош Бекер подтвердил тогда факт задержания. По его словам, задержанным полякам запретили в течение трех лет въезжать на территорию Украины.

Фото: continuingcounterreformation.blogspot.com.