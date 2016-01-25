На переговорах в Минске по Донбассу нужен Китай — Кучма

Экс-президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма уверен, что альтернативы "Минску-2" нет.

Об этом второй президент Украины рассказал в интервью "Сегодня".

"Я хочу вас заверить: если не будет "Минска-2", то ничего не будет. Все развалится. Неужели кто-то думает, что по желанию Украины появится другой формат? Допустим, мы хотим, чтобы там появился Обама. А Обама этого хочет? В десяти приоритетах для США (их на своей пресс-конференции озвучил Барак Обама. — ред.) об Украине даже слова нет. А у Путина мы спросили — он согласен? Эта проблема уже когда-то обсуждалась, и Путин категорично сказал: мы не видим в этом формате России. Мы не в состоянии посадить за стол всех, от кого зависит и наша судьба в том числе. Не можем посадить за стол участников Будапештского меморандума", — отметил он.

Отвечая на вопрос, какую страну он бы хотел видеть на переговорах в Минске, Кучма заявил: "Я — с удовольствием, чтобы там был Китай. Китай тоже подписывал это соглашение (Будапештский меморандум. — ред.)!".

Он также отметил, что очень серьезно нужно искать компромисс, но не за счет Украины. "Ни в коем случае! И еще раз говорю: у нас есть все основания требовать выполнения первых пунктов, которые записаны в минских протоколах, а тогда уже можно думать о каких-то шагах вперед", — считает Кучма.

Напомним, ранее первый генеральный прокурор Украины Виктор Шишкин объяснил, почему Минские соглашения не обязательны для Украины.

По мнению экс-президента Виктора Ющенко, одной из сторон переговоров по урегулированию конфликта должен выступать Европейский Союз.

"Ни нормандский, ни минский диалоги не приносят пользы, а агрессию главаря ДНР Александра Захарченко пытаются выставить единственной причиной войны на Донбассе", — отметил Ющенко.