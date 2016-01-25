Боевики ДНР выравнивают статистику потерь: число убитых "растворяют" в раненых и больных

Командование "1-го армейского корпуса", дислоцированного на оккупированной территории Донецкой области, и 2-го армейского корпуса (ЛНР) противника проводит мероприятия, направленные на сокрытие реального количества потерь личного состава.

Об этом в ежедневной сводке сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, командирам подразделений приказано учитывать в отчетной документации безвозвратные потери (погибшие лица) как санитарные (раненые, находящиеся на лечении).

В дальнейшем, с целью выравнивания статистических данных по людским потерям, сфальсифицированные "санитарные потери" учитываются как безвозвратные.

Напомним, по данным координатора конструкторских групп украинских беспилотников Алекса Нойта, 21 день 2016 года стоил жизни 43 боевикам, и еще 52 были тяжело ранены.

Также напомним, по данным разведки, на оккупированной территории Донецкой области от гриппа и ОРВИ уже умерли около 300 человек. Сколько из них действительно скончались от болезни — пока неизвестно.