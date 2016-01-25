Аграрный министр не марионетка и не должен выполнять решение партий — эксперт

Сравнивая работу ведомств, могу с уверенностью сказать, что Минагрополитики стало прозрачным для бизнеса и общественности. Начиная от стратегии развития отрасли и до кадровой политики как в самом министерстве, так и в подчиненных ему государственных предприятиях.

Так оценил деятельность Минагрополитики соучредитель и директор по экономике и развитию ООО "Biotestlab" Константин Паскевич.

Относительно заявления партии "Самопоміч" об отставке министра он отметил, что министры, другие чиновники исполнительной власти должны предлагаться, назначаться, критиковаться, сниматься исключительно по профессиональным мотивам. "Политические вопросы партия должна решать другими путями. Квота на назначение для партии — это не доступ к корыту, а возможность рекомендовать профессионала и показать свой профессионализм в кадровых вопросах. Министр — не марионетка, и по чьей бы квоте он ни избирался, не должен выполнять решения партий", — прокомментировал заявление Паскевич.

"Оценивая работу Алексея Павленко, надо отметить, что это первый раз в истории независимой Украины, когда нужно говорить не о деятельности отдельного министра, а о деятельности сбалансированной команды единомышленников, которая направлена ​​и внутренне мотивирована на развитие отрасли и страны. Открытость Минагрополитики дает надежный отпор коррупции, которой была пронизана вся деятельность системы прошлых лет. Очень ценно, что кроме макродостижений в пользу государства и крупного бизнеса, таких как обеспечение продовольственной безопасности в Украине, наращивание экспорта, государственная поддержка диверсификации рынков сбыта продукции, успехи в привлечении иностранных инвестиций, министерство пытается отстаивать интересы и небольших предприятий ", — отметил Паскевич.

Раньше президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, комментируя заявление партии, заявлял, что "политические игры партии "Самопоміч" вокруг смены министра Павленко — угроза для аграрной отрасли, особенно сейчас". Он подчеркнул: "Благодаря эффективной работе министра Алексея Павленко в этом маркетинговом году темпы экспорта зерна Украина превысили объемы прошлого года примерно на 15%. За этим всем этим стоит огромная работа. И достичь таких высоких результатов в зерновом секторе нам удалось благодаря слаженной работе с Минагрополитики".