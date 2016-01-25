Общество обеспокоено, что в отставку могут уйти эффективные министры-технократы — политолог

Если есть желание изменить правительство, то это необходимо делать в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.

Об этом заявил соучредитель Гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекарь, комментируя заявление партии "Самопоміч" об отзыве Алексея Павленко с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

"Всем необходимо убрать эмоции и действовать исключительно конституционным способом. Если есть желание изменить правительство — а это желание на сегодня действительно есть у значительной части общества — то его нужно воплощать способом, предусмотренным исключительно законодательством, — отметил Пекарь. — Я не нашел в законодательстве такого понятия, как "отзыв министра". Также я был поражен, когда узнал, что заседание фракции еще не было. Это означает, что никто не спрашивал народных депутатов и членов фракции их мнение и их отношение к этой ситуации ", — отметил эксперт.

В то же время Пекарь отметил, что прежде всего менять нужно тех министров, которые показали самые худшие результаты работы. Деятельность Павленко, согласно ряду опросов экспертов и согласно большинству рейтингов, была оценена на высоком уровне.

"По мнению украинского бизнеса, общества и согласно опросам различных экспертов, которые проводились в конце прошлого года, чтобы подвести итоги работы правительства, Минагрополитики является одним из лидеров среди министерств. Поэтому нужно менять тех министров, которые имеют плохие результаты работы. В первую очередь, нужно менять руководство самого Кабмина, на котором лежит ответственность за то, что реформы в течение года очень мало продвигались. К сожалению, пока в отставку уходят те чиновники, которые показали лучшие результаты. Это беспокоит общество ", — считает Пекарь.

Он также добавил, что о лидерских позициях Министерства аграрной политики и продовольствия в реформировании отрасли свидетельствует и рейтинг, опубликованный на сайте Национального совета реформ. Это также означает, что Павленко является министром-профессионалом, а не министром-политиком.

Он также отметил, что, по данным Национального совета реформ, министерства, которыми руководят министры-профессионалы, показали гораздо лучшие результаты, чем министерства, которыми руководят министры-политики и представители различных политических кланов.

"Это подтверждает тот тезис, который гражданское общество выражало еще во время парламентских выборов 2014: должно быть профессиональное правительство, состояще из министров-профессионалов. Где замами министра, директорами департаментов, и министрами работают специалисты соответствующих отраслей, и отвечают перед всем обществом за реформы, которые они делают, а не представители политических кланов, представляющие интересы этих кланов. Поэтому, следующее правительство должно быть исключительно профессиональным. Им должен руководить премьер-профессионал ", — заявил Пекарь.

Он убежден, что министры-специалисты, показавшие хорошие результаты в правительстве в 2015 году, должны остаться в новом составе Кабинета министров.