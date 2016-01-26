Враг обстреливает наши позиции из различных видов оружия: под Песками работал танк

В зоне проведения АТО пророссийские наемники не прекращают обстрелы наших позиций из различных видов оружия. В целом, в течение минувших суток противник 44 раза открывал огонь по укреплениям сил АТО.

Об этом сообщает прес-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, по данным штаба, возле населенных пунктов Опытное, Пески, Луганское, Новгородское, Зайцево, Марьинка противник вел огонь по нашим укреплениям.

Самой горячей точкой снова остается район Донецкого аэропорта. Противник обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Около 23 часов пророссийские наемники вели огонь по нашему опорному пункту неподалеку Песок из танка.

Неспокойно было в районе временно оккупированной Горловки. Здесь боевики обстреливали наши позиции из различных видов оружия неподалеку Новгородского и Зайцево.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения АТО на Донбассе самая сложная обстановка сохраняется в районе донецкого аэропорта.

видео: Військове телебачення України