Луганские партизаны вычислили, куда боевики ЛНР гонят "Грады" и огнеметы "Буратино"

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Права справа" на временно оккупированной территории Луганской области наблюдается передислокация тяжелой бронетехники боевиков.

Из района постоянной дислокации (село Степановка) в Перевальск боевиками осуществлена ​​передислокация четырех СРЗО "Град", двух тяжелых огнеметных систем залпового огня "Буратино", двух танков Т-64 и четырех тентованных автомобилей "Урал" с живой силой.

Техника и живая сила боевиков дислоцируются практически в центре Перевальска.

Координати: 48°26′30″N (48.44171) довгота 38°48′13″E (38.803691).

Весь квартал в районе местоположения техники и живой силы боевиков (ул. Косинова, Дзержинского, Переездная) усиленно охраняется. Боевиками установлен временный блокпост на въезде в Степановку.

Как сообщалось ранее в районе Алчевска проходят батальонно-тактические учения боевиков. По данным разведки, с целью проверки так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса" оккупационных войск, в Алчевске находился командующий Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ.