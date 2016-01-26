В "Самопомочі" призвали Раду принять решение об отставке Кабмина

Лидер фракции "Самопоміч" Олег Березюк заявляет о необходимости принятия Верховной Радой Украины решения об отставке правительства.

Об этом Березюк сказал на заседании парламента, пишет УНИАН.

По его словам, "мы с вами, как демократическая коалиция, должны взять ответственность и собраться и принять решение об отставке Кабмина и создать новый Кабмин во имя развития Украины — не во имя борьбы межпартийной".

Лидер фракции также подчеркнул необходимость созыва Совета коалиции для обсуждения тех сложных вопросов, которые есть сегодня в Украине, с участием "высших должностных лиц".

Напомним, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко ранее заявил, что Яценюк справился со сложной ситуацией в стране, но некоторых министров ожидает отставка