В ДНР не будут отменять итоги выборов 2014 года — Захарченко

Главарь ДНР Александр Захарченко заявил, что "выборы" 2 ноября 2014 года никто в "республике" отменять не будет.

Он объяснил это тем, что они были "проведены в полном соответствии с демократическими стандартами и имеют абсолютно легитимный статус", передает РИА Новости.

"В основе этих выборов лежит референдум 11 мая 2014 года, который полностью отразил волю народа, поэтому никто отменять результаты "выборов" 2 ноября не будет", — прокомментировал Захарченко заявление президента Украины Петра Порошенко об необходимости отменить результаты "волеизъявления".

При этом он в очередной раз обвинил официальный Киев в попытках сорвать Минские соглашения.

"Порошенко старается сделать все для того, чтобы сорвать Минские соглашения, при этом сделать вид, что их выполняет. В комплексе мер четко прописано, что и когда должно быть сделано. Ничего об отмене результатов выборов там нет", — заключил главарь ДНР.

Напомним, главарь ДНР Захарченко сознался, что сжигал села на Донбассе.