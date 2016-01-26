Россия может ударить по Украине крылатыми ракетами, от которых мы отказались — Турчинов

Россия может использовать против Украины ракеты, от которых Киев отказался по Будапештскому меморандуму.

Об этом заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов, пишет УНИАН.

"Кроме лжи и провокаций, я в последнее время заявлений от руководства России не слышал, в том числе по поводу не просто выполнения Будапештского меморандума, подписантом которого была в том числе и Российская Федерация, а наоборот — действия Российской Федерации фактически и являются прямым противоречием тех решений, которые были зафиксированы в Будапештском меморандуме", — подчеркнул Турчинов.

Он также прокомментировал события в Сирии, а именно использование российской авиацией крылатых ракет.

"(Крылатые) ракеты, которые, кстати, были в Украине, и полторы тысячи таких крылатых ракет, которые могли нести не только ядерный потенциал, боезаряд, но и обычный боезаряд, сегодня используются против Сирии, и могут Россией, зная злобу и жестокость этой страны, и коварство этой страны, использоваться против нас. То есть, это то оружие, которое мы отдали согласно Будапештскому меморандуму", — подчеркнул Турчинов.

Ранее Генсек ООН Пан Ги Мун признал нарушение Будапештского меморандума: Украине не гарантировали безопасность.

Напомним, ранее экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявил, что оккупационная российская власть начала завозить в Крым ракеты, которые способны носить ядерные боеголовки.