Россия может ударить по Украине крылатыми ракетами, от которых мы отказались — Турчинов

Россия может использовать против Украины крылатые ракеты, от которых мы отказались по Будапештскому меморандум, говорит Турчинов.
Россия может использовать против Украины ракеты, от которых Киев отказался по Будапештскому меморандуму.
Об этом заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов, пишет УНИАН.
"Кроме лжи и провокаций, я в последнее время заявлений от руководства России не слышал, в том числе по поводу не просто выполнения Будапештского меморандума, подписантом которого была в том числе и Российская Федерация, а наоборот — действия Российской Федерации фактически и являются прямым противоречием тех решений, которые были зафиксированы в Будапештском меморандуме", — подчеркнул Турчинов.
Он также прокомментировал события в Сирии, а именно использование российской авиацией крылатых ракет.
"(Крылатые) ракеты, которые, кстати, были в Украине, и полторы тысячи таких крылатых ракет, которые могли нести не только ядерный потенциал, боезаряд, но и обычный боезаряд, сегодня используются против Сирии, и могут Россией, зная злобу и жестокость этой страны, и коварство этой страны, использоваться против нас. То есть, это то оружие, которое мы отдали согласно Будапештскому меморандуму", — подчеркнул Турчинов.
Ранее Генсек ООН Пан Ги Мун признал нарушение Будапештского меморандума: Украине не гарантировали безопасность.
Напомним, ранее экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев заявил, что оккупационная российская власть начала завозить в Крым ракеты, которые способны носить ядерные боеголовки.