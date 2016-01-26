У Порошенко рассказали о боевых действиях на Донбассе: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы обстреливали позиции украинских силовиков, на Донецком направлении по всему фронту идут боевые действия низкой интенсивности.

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что под захваченным Донецком — в Песках — наемники атаковали бойцов из танка.

"На Донецком направлении… активно работают снайперы противника (в частности, на Светлодарской дуге и в донецком аэропорту)", — отметил полковник.

По его данным, на Мариупольском направлении противник нарушил "режим тишины" только в Марьинке, при этом тяжелое вооружение бандиты не применяли, однако состоялось два снайперских обстрела.

"…за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, один — был ранен в Песках", — добавил спикер Администрации Президента по вопросам АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org