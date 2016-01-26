Лавров сделал жесткое заявление по Крыму: Россия не будет обсуждать возвращение Украине

Россия не собирается даже обсуждать вопрос возвращения оккупированной территории Крыма Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2015 года, пишет Интерфакс-Украина.

"Нам нечего возвращать, никаких переговоров о возвращении Крыма мы ни с кем не ведем, Крым является территорией Российской Федерации в полном соответствии с волеизъявлением народов Крыма", — сказал Лавров.

Министр добавил, что речь идет обо всех народах Крыма, "включая тех, кто не имел никаких прав при украинской власти и кто обрел права, включая государственный язык, когда Крым вернулся в Россию, проведя референдум".

Лавров также считает, что продление Западом санкций в отношении РФ воспринимается Киевом как поощрение к невыполнению Минских договоренностей.

"То, что западные санкции продлеваются, воспринимается Киевом как согласие Запада с тем, что Киев Минские договоренности не выполняет", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что России "уже начали предлагать новую перезагрузку" в обмен на выполнение Минских договоренностей.

"Сейчас все говорят, в том числе наши американские коллеги, что давайте выполним Минские договоренности, договоренности по Украине, и сразу все нормализуется, просто за один час, мы сразу отменим санкции и между Россией и Соединенными Штатами откроются заманчивые перспективы сотрудничества по гораздо более приятным вопросам не только в урегулировании кризисов, но и такая созидательная партнерская программа сразу сформируется", — сказал он.

"Мы открыты для сотрудничества со всеми на равноправной взаимовыгодной основе", — заявил Лавров.

"Но мы не хотим, чтобы кто-то выстраивал свою политику, исходя из того, что Минские договоренности должна выполнить Россия, а не Украина. Там написано в них, кто их должен выполнить", — подчеркнул глава МИД РФ.

Он также добавил, что его последняя встреча с госсекретарем США Джоном Керри и недавний контакт помощника президента РФ Владислава Суркова с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд говорят о том, что США хорошо разбираются в существе Минских договоренностей.

Ранее министр финансов Наталия Яресько в Давосе сообщила, что Украина намерена уже в этом году запустить дипломатическую инициативу по возвращению Крыма.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что вопроса Крыма не существует, поэтому он не подлежит обсуждению.

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