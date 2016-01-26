В "Народном фронте" назвали условие поддержки изменений в Конституции

В парламентской фракции "Народный фронт" заявили, что поддержат изменения в украинской Конституции, если Россия выполнит базовые принципы Минских соглашений

Такое заявление на брифинге сделал лидер фракции Максим Бурбак.

"Мы уважаем позицию Блока Петра Порошенко и требуем уважать нашу позицию тоже.

Мы поддержали президента в подписании Минских соглашений. А теперь пришло время их выполнения, а именно: прекращения огня; отвода войск агрессора и восстановления контроля над границей.

Для внесения изменений в Конституцию по децентрализации необходимы 300 голосов в Верховной Раде, более 80 из которых мы готовы дать от нашей фракции — при условии обязательства России выполнить базовые принципы Минских соглашений.

Это политическая позиция партии "Народный фронт", которую возглавляет премьер-министр, и который четко высказался за необходимость начала процесса разработки нового Основного Закона Украины. Новой Украины с новой Конституцией.

Мы ценим сарказм руководителя фракции Блока Петра Порошенко. Но считаем, что его надо оставить до лучших времен.

За экономические реформы в стране отвечает и правительство, где министры экономического блока делегированы от фракции Блока Петра Порошенко, и Совет реформ, который персонально возглавляется президентом.

О предложениях об отчете правительства. Премьер-министр и правительство готовы раз прийти и отчитаться перед парламентом. Но отчитаться должны и все министры правительства, а также коалиция на предмет соблюдения коалиционного соглашения и поддержки правительства.

Не надо бояться народа Украины — потому что именно этот народ избирал и президента, и этот состав. Не бойтесь украинского народа!

Хотел бы отметить еще один важный момент. Мы не можем продвигаться в направлении реализации реформ без немедленного проведения судебной реформы.

Фракция "Народного фронта" разработала законопроект о внесении изменений в Конституцию в части судопроизводства, основная его идея — это полная замена всех судей Украины и упрощения системы судоустройства.

Мы — за обновление всего судейской корпуса. Это означает, что вместе с изменениями в Конституцию должен быть принят и новый закон о судоустройстве с четкими критериями, переаттестацией, набором новых судей, а соответственно и обновлением всего состава судов.

Также у парламента должно остаться право выражения недоверия генпрокурору.

Поэтому совместно с президентом и фракциями необходимо внести поправки в конституционные изменений и четко выписать дорожную карту с основными принципами нового закона о судоустройстве, в очередной раз, подчеркиваю, должен приниматься и вступать в силу одновременно с изменениями в Конституцию", — заявил Максим Бурбак.