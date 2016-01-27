Ляшко назвал условие возвращения в коалицию

Фракция Радикальной партии готова войти в состав любой коалиции, кроме созданной с участием фракции "Оппозиционный блок".

Об этом заявил лидер фракции РП Олег Ляшко, пишет УНИАН.

По его слова, фракция Радикальной партии направила на имя президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана свои предложения относительно экономических и политических вопросов, которые предусматривают участие фракции в коалиции.

"Мы отправили наши предложения — от Радикальной партии — экономические и политические требования, которые Радикальная партия выдвигает как условие участия в формировании новой коалиции и нового правительства", — сказал он.

В то же время Ляшко отказался сказать, на какие должности в правительстве могут претендовать члены фракции, лишь отметил: "Мы не обсуждаем сейчас кандидатуры, потому что сначала - программа действий. Я хочу, чтобы коалиция приняла нашу программу действий, а потом будем обсуждать должности".

Напомним, 1 сентября 2015 года Ляшко заявил о выходе фракции Радикальной партии из коалиции из-за несогласия с принятием изменений в Конституцию относительно децентрализации власти, что привело к беспорядкам и гибели людей. Также Ляшко обвинил власть в неспособности проводить курс на повышение уровня жизни людей.

В тот же день Валерий Вощевский, назначенный на должность вице-премьер-министра по квоте Радикальной партии, сложил свои полномочия.