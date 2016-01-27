Дело Корбана вышло на европейский уровень — УКРОП

Дело лидера УКРОПа Геннадия Корбана вынесено на европейский уровень.

Об этом написал народный депутат, член президиума политсовета партии УКРОП Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook.

Депутат заявил, что украинской власти придется отвечать на неудобные вопросы из Европы относительно выборочного правосудия и политических репрессий, ярким примером которых является дело Корбана.

"Вскоре власть получит неудобные вопросы из Европы, на которые придется отвечать", — убежден он.

По словам депутата, 26 января в Страсбурге он встречался с директором по правам человека, спецпредставителем генсека Совета Европы в Украине Кристосом Джакомопулосом, а также комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Муйжниексом.

"Во время встречи я передал заявление о масштабных нарушениях прав человека в политически мотивированном уголовном преследовании Геннадия Корбана, его адвокатов Оксаны Томчук, Андрея Богдана, Игоря Черезова и целого ряда активистов партии УКРОП", – подчеркнул политик.

По словам Виталия Куприя, эта информация стала неожиданной для европейцев. Руководители ведущих евроинститутов были удивлены, что вместо задекларированных реформ судов и правоохранительных органов в Украине практикуются многочасовые судебные марафоны с подозреваемыми, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Недопуск адвокатов, содержание подозреваемого без медикаментов, еды, воды и сна, аресты без решения суда, манипуляции с территориальной подсудностью и автоматизированной системой распределения судебных дел, определение судить в закрытом режиме, штурм правоохранителями комнаты судебного заседания с разбиванием мебели и компьютерного оборудования, отсутствие состязательности процесса, которые имели место в деле Корбана, – это шокирует даже опытных правозащитников, подчеркнул нардеп.

Кроме того, народный депутат сообщил, что подал в Комитет по предотвращению пыток жалобу на действия правоохранителей и судей в деле Корбана, указав на системность и масштабность бесчеловечного обращения с задержанными, арестованными и осужденными в Украине.

А в среду, 27 января, в 13.00, в комнате 5 (2-й этаж) здания Совета Европы в Страсбурге состоится совместная презентация нардепов Виталия Куприя и Виктора Вовка на тему "Нереформированная ГПУ и политические репрессии в Украине".

"Во время этого мероприятия я также акцентирую внимание на деле Корбана. Однако проблему будем освещать шире, поскольку в результате прокурорско-судейского беспредела в тюрьмах и СИЗО сейчас находятся сотни других патриотов, которым нужно протянуть руку помощи", – подчеркнул политик.

Как известно, украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.

Напомним, 31 октября 2015 года в Днепропетровске СБУ задержала Геннадия Корбана, также правоохранители провели обыски в офисах партии УКРОП и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера. Узнать больше о деле политика можно здесь.