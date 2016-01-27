Дело Корбана вышло на европейский уровень — УКРОП

Вскоре власть получит неудобные вопросы из Европы, на которые придется отвечать, говорит Куприй.
Дело лидера УКРОПа Геннадия Корбана вынесено на европейский уровень.
Об этом написал народный депутат, член президиума политсовета партии УКРОП Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook.
Депутат заявил, что украинской власти придется отвечать на неудобные вопросы из Европы относительно выборочного правосудия и политических репрессий, ярким примером которых является дело Корбана.
"Вскоре власть получит неудобные вопросы из Европы, на которые придется отвечать", — убежден он.
По словам депутата, 26 января в Страсбурге он встречался с директором по правам человека, спецпредставителем генсека Совета Европы в Украине Кристосом Джакомопулосом, а также комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Муйжниексом.
"Во время встречи я передал заявление о масштабных нарушениях прав человека в политически мотивированном уголовном преследовании Геннадия Корбана, его адвокатов Оксаны Томчук, Андрея Богдана, Игоря Черезова и целого ряда активистов партии УКРОП", – подчеркнул политик.
По словам Виталия Куприя, эта информация стала неожиданной для европейцев. Руководители ведущих евроинститутов были удивлены, что вместо задекларированных реформ судов и правоохранительных органов в Украине практикуются многочасовые судебные марафоны с подозреваемыми, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи.
Недопуск адвокатов, содержание подозреваемого без медикаментов, еды, воды и сна, аресты без решения суда, манипуляции с территориальной подсудностью и автоматизированной системой распределения судебных дел, определение судить в закрытом режиме, штурм правоохранителями комнаты судебного заседания с разбиванием мебели и компьютерного оборудования, отсутствие состязательности процесса, которые имели место в деле Корбана, – это шокирует даже опытных правозащитников, подчеркнул нардеп.
Кроме того, народный депутат сообщил, что подал в Комитет по предотвращению пыток жалобу на действия правоохранителей и судей в деле Корбана, указав на системность и масштабность бесчеловечного обращения с задержанными, арестованными и осужденными в Украине.
А в среду, 27 января, в 13.00, в комнате 5 (2-й этаж) здания Совета Европы в Страсбурге состоится совместная презентация нардепов Виталия Куприя и Виктора Вовка на тему "Нереформированная ГПУ и политические репрессии в Украине".
"Во время этого мероприятия я также акцентирую внимание на деле Корбана. Однако проблему будем освещать шире, поскольку в результате прокурорско-судейского беспредела в тюрьмах и СИЗО сейчас находятся сотни других патриотов, которым нужно протянуть руку помощи", – подчеркнул политик.
Как известно, украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.
Напомним, 31 октября 2015 года в Днепропетровске СБУ задержала Геннадия Корбана, также правоохранители провели обыски в офисах партии УКРОП и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера. Узнать больше о деле политика можно здесь.