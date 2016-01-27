В Минске не договорились о прекращении огня и обмене пленными на Донбассе

На неподконтрольной Украине части Донбасса впервые признали проблему наличия долгов перед украинским бюджетом и необходимость их погашения.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В Минске окончено заседание Трехсторонней контактной группы.... Механизм расчётов за воду перед Украиной, которую потребляют в отдельных районах Луганской области, согласован с учётом гарантий со стороны России этих платежей. Фактически, впервые на неподконтрольной Украине части Донбасса признали проблему наличия долгов перед украинским бюджетом и необходимость их погашения", — сообщила Олифер.

Кроме того, участники встречи договорились, что к середине февраля будет открыт автомобильный пункт пропуска в Луганской области (Лисичанск — Горское — Золотое — Первомайск — Стаханов).

"Прекращение огня и отвод тяжелых вооружений остаётся ключевым условием как полноценного решения гуманитарных, экономических, политических вопросов, так и выполнения Минских соглашений в целом. Отдельно Украина ставит вопрос восстановления контроля за украинско-российской границей.... В политических вопросах позиция Украины остаётся неизменной: выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса должны пройти по украинскому законодательству, с участием украинских партий, украинских журналистов и международных наблюдателей", — рассказала пресс-секретарь Кучмы.

Также она сообщила, что вопрос освобождения пленных по-прежнему заблокирован со стороны представителей пророссийских боевиков.

Дата следующей встречи Трехсторонней контактной группы будет зависеть от результатов встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которое запланировано на первую декаду февраля.

В Минске окончено заседание Трехсторонней контактной группы. Прекращение огня и отвод тяжелых вооружений остаётся ключ... Опубліковано Даркою Олифер 27 січня 2016 р.

Напомним, ранее Кучма заявил, на переговорах в Минске по Донбассу нужен Китай.