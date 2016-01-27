Руководитель Киевской ОГА заявил о своей отставке

Глава Киевской ОГА Владимир Шандра написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом Шандра сообщил на своей странице в Facebook.

"Хочу сообщить подписчикам своей страницы о том, что вчера (26 января, – ред.) написал заявление об увольнении по собственному желанию", – написал Шандра.

Он отметил, что занял свой пост 3 марта 2014 года.

"Если очень коротко подвести итоги работы, то по состоянию на сегодня Киевская область заняла третье место в Украине по социально-экономическим показателям. В местные бюджеты в сравнении с 2014 годом в 2015 году поступило больше на 1 млрд 650 млн грн и нет никакой задолженности по зарплате у бюджетников. А также отсутствует задолженность в бюджетных учреждениях за энергоносители, чего уже не было много лет. Около 250 тыс. хозяйств получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Построены новые и реконструированы старые школы и детские сады. Заложен хороший фундамент для дальнейшего экономического будущего области", – отметил руководитель Киевской ОГА.

Хочу повідомити підписчиків своєї сторінки про те, що вчора написав заяву про звільнення за власним бажанням.На посаду ... Опубліковано Володимир Шандра 27 січня 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что журналисты показали строящийся дворец отца главы Киевской областной администрации.

Фото: ednist.info.