Джемилев назвал количество военных России в Крыму

Российская Федерация сосредоточила на территории захваченного украинского Крыма, по разным оценкам, от 60 до 80 тыс. военнослужащих.

Об этом нардеп, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в интервью Голосу Америки.

В то же время он уточнил, что РФ превратила полуостров в милитаризованную базу, и это тревожно не только для Украины, но и для всего черноморского региона.

"Постоянно поступает новейшая техника…, и самое опасное то, что они еще и реставрируют ядерную базу, которую мы покинули после подписания Будапештского меморандума, ядерное хранилище под Ялтой", — отметил политик.

При этом, по его словам, точно он не может сказать завезли ли россияне на территорию полуострова ядерное оружие или нет. "Там есть "Тополи", там есть "Искандеры", которые могут его нести", — приводят журналисты данные Джемилева.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина обязательно вернет под свой контроль захваченный Россией Крым. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.