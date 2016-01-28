Стало известно, сколько раз сегодня боевики обстреливали силы АТО

В четверг, 28 января, в зоне АТО на Донбассе с начала суток боевики 25 раз нарушали "режим тишины", обстреливая позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что указанное выше количество атак террористов на востоке нашей страны произошло по состоянию на 18:00.

"По опорным пунктам сил АТО неподалеку Красногоровки на Мариупольском направлении враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и минометов калибра 82 и 120-мм", — отметили военные.

Между тем на Светлодарской дуге наемники обстреливали наших бойцов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Майорск, Троицкое и Мироновский.

"Неспокойно было и в районе донецкого аэропорта. Гранатометному и пулеметному обстрелу подверглись украинские опорные пункты вблизи Песков, Опытного и шахты Бутовка", — добавили силовики.

Кроме того, на Луганском направлении по позициям военнослужащих в районе Сокольников орудующие на Донбассе преступники открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України