Неуемные боевики испытывают долю под Горловкой: гоняют бронетехнику, обстреливают опорники

Боевики и российские военные продолжают активно обстреливать позиции сил АТО в районе Горловки, используя стрелковое оружие, автоматические гранатометы и даже запрещенные Минскими соглашениями тяжелые минометы.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, подразделения террористов из района Посёлка 6-7 и района отвалов на Мичурина (Горловка) в течение суток несколько раз открывали огонь по опорному пункту сил АТО в районе Майорска (стрелковое вооружение и гранатомёты, в основном АГС-17). Также зафиксировано использование противником 82-мм миномётов, южнее данного опорного пункта фиксировались разрывы 120-мм мин (до 6 штук).

По опорному пункту украинских войск северо-восточнее Троицкого со стороны Калиново вели огонь "блуждающие" 82-мм миномёты. Также на данном участке боевики вели огонь из стрелкового оружия и АГС-17. Фиксировалось перемещение двух БМП-2 в посадке на передней линии (огонь не открывали).

Напомним, вчера боевики более 70 раз обстреляли позиции сил АТО.