На Донбассе обострилась ситуация, идет "снайперская война": карта зоны АТО

В течение минувших суток были ранены два украинских военных, отметил Лысенко.
В четверг, 28 января, в зоне АТО на востоке Украины обострилась ситуации, там продолжается "снайперская война".
Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.
В то же время он уточнил, что противник увеличил количество обстрелов и стал чаще применять тяжелое вооружение (запрещено Минскими соглашениями — ред.).
"На Луганском направлении враг совершил один выстрел из ПТУР, это произошло в Славяносербском районе", — отметил военнослужащий.
Между тем на Донецком направлении террористы нарушали "режим тишины" по всему фронту. "В частности, тяжелое вооружение враг применял на Светлодарск дуге и в районе Горловки", — добавил полковник.
По его словам, большинство осуществленных преступниками обстрелов были прицельными, однако в районе донецкого аэропорта (от Авдеевки до Песок) боевики уменьшили количество провокаций и не применяли тяжелое вооружение.
На Мариупольском направлении наемники сосредоточил свою активность вблизи Красногоровки и Марьинки. В частности, там боевики трижды применили 82-мм минометы, дважды — 120-мм минометы и раз обстреляли позиции силовиков из БМП.
Кроме того, активно работали вражеские снайперы, которые засели на окраинах захваченного Донецка(в Трудовском). "За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое — получили ранения", — подчеркнул Лысенко.
Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.
Карта: mediarnbo.org