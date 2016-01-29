На Донбассе обострилась ситуация, идет "снайперская война": карта зоны АТО

В четверг, 28 января, в зоне АТО на востоке Украины обострилась ситуации, там продолжается "снайперская война".

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что противник увеличил количество обстрелов и стал чаще применять тяжелое вооружение (запрещено Минскими соглашениями — ред.).

"На Луганском направлении враг совершил один выстрел из ПТУР, это произошло в Славяносербском районе", — отметил военнослужащий.

Между тем на Донецком направлении террористы нарушали "режим тишины" по всему фронту. "В частности, тяжелое вооружение враг применял на Светлодарск дуге и в районе Горловки", — добавил полковник.

По его словам, большинство осуществленных преступниками обстрелов были прицельными, однако в районе донецкого аэропорта (от Авдеевки до Песок) боевики уменьшили количество провокаций и не применяли тяжелое вооружение.

На Мариупольском направлении наемники сосредоточил свою активность вблизи Красногоровки и Марьинки. В частности, там боевики трижды применили 82-мм минометы, дважды — 120-мм минометы и раз обстреляли позиции силовиков из БМП.

Кроме того, активно работали вражеские снайперы, которые засели на окраинах захваченного Донецка(в Трудовском). "За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое — получили ранения", — подчеркнул Лысенко.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org