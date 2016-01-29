Ротация Кабмина: политолог рассказал, почему под министрами Яценюка шатаются кресла

29 января 2016, 17:48

Министры будут уходить по мере возбуждения дел за коррупцию,  говорит Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко

Под многими министрами украинского Кабмина шатаются кресла, причем шатаются по разным причинам: под одними — потому что они входят в список президента, но Петр Порошенко ими недоволен, под другими — потому что они ближе к премьеру Арсению Яценюку.

Об этом директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду".

"Проблема в том, что наше правительство очень неоднородное. Но главное сейчас — не персоналии, потому что они все равно не станут сенсацией. Главное, что Кабмин подвергнется перестройке, там появятся новые люди, скорее всего, на должностях вице-премьеров. Скорее всего, появится должность первого вице-премьера, и ее займет замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук. Это станет существенным изменением: предполагается, что он составит сильную внутриправительственную оппозицию Яценюку. Они похожи по характеру, оба харизматичны. При этом Ковальчуку нечего терять, кроме собственных цепей, он уходит из Администрации президента, но получает некую публичность (чего он всегда хотел)", — говорит политолог.

"Кроме того, появится должность вице-премьера по евроинтеграции, потому что Запад устал толкать нас в спину и требует человека, через которого западные политики могли бы поддерживать контакт с Украиной. Потому что нынешний министр иностранных дел все-таки не нашел себя в большой украинской дипломатии, фактически всю работу за него делает президент, и президенту это нравится — он одновременно и Верховный главнокомандующий, и министр иностранных дел. Но для Запада в связи с многочисленными программами, которые проводятся с Украиной, нужен человек, который был бы на связи. Кто станет таким человеком — сказать трудно", — заметил политический эксперт.

По его мнению, Кабмин ждет перестройка, и у нас появятся, как минимум, две новые должности: "А с ротацией министров все очень просто — все будет зависеть от степени криминальности обвинений. Министры будут уходить по мере того, как будут возбуждаться дела из-за коррупции того или иного министра".

"Для Яценюка сейчас риски невелики. Он уже не опирается на большинство. Его фракции нечего терять, она держится за премьер-министра. А без фракции "Народный фронт" нет нынешней парламентской коалиции. А Яценюк ориентируется не столько на всю коалицию, сколько на международные финансовые институты, которые дают ему деньги и с него спрашивают", — говорит директор "Украинского барометра".

"Поэтому я ожидаю переформатирования Кабмина, смены министров, но сам премьер-министр пока вне зоны риска и должность сохранит. Но это не значит, что против него не будут вестись бои. Однако тут ничего не поделаешь, я не знаю у нас ни одного главу правительства, премьерство которого бы проходило спокойно", — напомнил политолог.

"Что касается слов Тимошенко о том, что в отставку необходимо отправить все правительство сразу — а чего мы можем ожидать от Тимошенко? Она — один из кандидатов на пост премьер-министра. Естественно, она не пойдет в старый Кабмин, и ее требование абсолютно логично. Если она хочет быть премьером, ей нужно менять весь Кабмин. Если она придет в старый, то худшего положения просто не придумать — любой премьер хочет свой кабмин. Поэтому Тимошенко, естественно, ставит вопрос о смене всего правительства — от премьера до состава. Посмотрим, сможет ли она договориться, но мне кажется, что у нее тоже нет большинства. Хотя понятно, что она — полноценный премьер-министр, и уже дважды занимала эту должность", — резюмировал Виктор Небоженко.

Напомним, политолог, директор компании GMT Group Анатолий Луценко в комментарии "Главреду" заявил, что в любой стране Евросоюза премьер, уровень общественного доверия в 2%, давно подал бы в отставку со всеми членами правительства.

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