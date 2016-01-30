У Порошенко назвали ключевые точки боев на линии разграничения: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщил спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении наблюдается активизация незаконных вооруженных формирований. Боевики дважды применили запрещенные минскими договоренностям 82-мм минометы и гранатометы, стреляя по нашим позициям у Новозвановки, что к югу от Попасной.

На Донецком направлении больше всего нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районе Донецкого аэропорта и окрестностях Горловки. Боевики применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы иа гранатометы. В районе Опытного работал вражеский снайпер. Кроме того, вчера вечером боевики стреляли из запрещенных минометов калибра 82 и 120 мм неподалеку Зайцево, а у Новгородского зафиксирован обстрел из вражеского БМП. Также боевики совершили вооруженные провокации возле села Луганское, недалеко Светлодарска, с применением гранатометов и БМП.

На Мариупольском направлении активизировались вражеские снайперы – их провокации зафиксированы вблизи Марьинки и Красногоровки.

Также боевики нарушили перемирие, стреляя из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов у Широкино и Старогнатовки, а вблизи поселка Гнутово боевики применили 82-мм миномет.

По информации Госпогранслужбы, возле села Березовое был зафиксирован пролет беспилотника боевиков, осуществляющего аэроразведку.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики незаконных бандформирований продолжают нарушать условия перемирия и вести огонь по позициям сил АТО.