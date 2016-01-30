Посол США назвал оружие Украины в "гибридной войне" с Россией

Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что единственным "оружием" Украины в "гибридной войне" с Российской Федерацией должно стать успешное развитие страны.

Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства, пишет УНИАН.

В то же время дипломат уточнил, что приоритетом номер один для нашего государства в 2016 году должна стать борьба с коррупцией.

"Фактически Украина не нуждается в медиа, которые финансируются государством. В чем Украина нуждается — это успешная Украина", — отметил политик.

При этом он считает, что "самая большая ошибка украинского правительства, украинского народа — создавать "фабрику троллей" наподобие той, которая находится в Санкт-Петербурге, для штампования контрпропаганды в соцсетях".

По мнению Пайетта, "огромная ошибка — создавать "Министерство правды", которое пытается генерировать альтернативные истории", поскольку "это не способ выиграть информационную войну".

"Самая большая ошибка, которую может допустить Украина — использовать все время и все усилия, чтобы опровергнуть всю эту ложь. Это все равно, что потратить весь запас воздуха на слова "Здесь нет фашистов! О чем вы?". Вот, чего хочет Россия", — добавил дипломат.

Напомним, ранее бывший посол США в Украине, эксперт United States Institute of Peace Билл Тейлор заявил, что в 2016 году перед нашей страной встанут три серьезных вызова — экономический, политический и дипломатический.