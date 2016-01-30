В штабе АТО подсчитали, сколько раз сегодня боевики обстреливали силовиков

В субботу, 30 января, в зоне АТО на Донбассе с начала суток боевики 12 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что указанное выше количество атак террористов на востоке нашей страны произошло по состоянию на 18:00.

"В течение дня интенсивность обстрелов пророссийскими боевиками позиций Вооруженных Сил Украины несколько снизилась", — отметили военные.

По их данным, подавляющее большинство случаев нарушения "тишины" зафиксировано на Донецком направлении. "Противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям в Первомайском, Троицком и Авдеевке", — добавили силовики.

Кроме того, в районе Луганского наемники применили гранатомет, а опорный пункт воинов, расположенный недалеко от Опытного, обстреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Также враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям военных в Зайцево. "На Мариупольском направлении по нашему опорному пункту неподалеку Красногоровки работал вражеский снайпер", — подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України