Суд выпустил троих "свободовцев", причастных к беспорядкам под Радой

Печерский районный суд Киева отпустил под подписку о невыезде свободовцев Константина Васильца, Глеба Громова и Александра Станкова, которых подозревают в причастности к беспорядкам у Верховной Рады 31 августа 2015 года.

Об этом сообщило ВО "Свобода" на своей странице в Facebook, пишет Главком.

Как говорится в сообщении, Васильцу и Громову домашний арест заменили подпиской о невыезде, а Александру Станкову также был возвращен залог в размере 415 тысяч гривен.

"Печерский районный суд Киева отменил Константину Васильцу и Глебу Громову ночной домашний арест и заменил его на личное обязательство. Александру Станкову вернули залог в размере 415 тысяч гривен", —сообщили в политсиле.

Напомним, 31 августа Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под Радой завязались столкновения. Митингующие, которые считают действия властей легитимизацией сепаратистов в Донбассе, пытались прорваться в парламент, вступая в противостояние с правоохранителями.

Ранее "Главред" сообщал, что суд Киева отпустил под личное обязательство задержанного члена ВО "Свобода", новоизбранного депутата Броварского городского совета Сергея Бойко.