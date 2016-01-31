Количества контрактников в армии резко увеличилось — Муженко

С начала года количество военнослужащих, желающих проходить контрактную службу в Вооруженных силах Украины выросло в 10 раз.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, сообщает "5 канал".

"Если раньше мы за неделю-полторы набирали 20-30 контрактников, то за первые две недели нового года мы набрали порядка 300 человек на военную службу по контракту.

Это нам дает перспективы относительно перехода на контрактную армию профессиональную и соответственно создание профессионально-оперативного резерва, предназначенного для комплектования воинских частей в случае угрозы", — отметил Муженко.

Ранее главнокомандующий ВСУ сообщил, что до конца марта определят количество мобилизованных во время седьмой волны.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уровень денежных выплат для военных будет увеличен, что позволит решить вопрос о контрактной армии.

25 декабря Верховная Рада приняла госбюджет-2016, которым предусмотрено увеличение финансирования армии на 21% — до 55,6 млрд грн, по сравнению с 45,8 млрд грн, выделенными в 2015 году.

Также Рада приняла решение об уменьшении до 6 месяцев минимального срокавоенной службы по контракту.

видео: 5 канал