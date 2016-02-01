Адвокат Савченко спрогнозировал: до марта объявят суровый приговор

Приговор украинской летчице, народному депутату Надежде Савченко, которую незаконно судят в России, огласят до марта, и он будет обвинительным и суровым.

Об этом заявил один из адвокатов Савченко Марк Фейгин в эфире телеканала "112 Украина".

Фейгин заявил, что все доказательства стороны обвинения в суде развалились. "По концепции обвинения она (Савченко) взбиралась на вышку (чтобы будто бы откорректировать огонь), но никто ее на этой вышке не видел", — отметил Фейгин.

Потому он допустил, что в деле Савченко появится лжесвидетель, который и даст показания, что видел ее на вышке.

По словам адвоката, сроки вынесения приговора решает суд. "Могут один день, могут три недели, но я не думаю, что это уйдет на март", — предположил Фейгин.

"До конца февраля, между праздниками, для них было бы логично выйти и объявить приговор. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на предоставление всех доказательств невиновности нашей подзащитной, будет обвинительный приговор, будет суровый приговор и будет большой срок", — уверен он.

Напомним, ранее в России суд продлил арест Надежде Савченко до апреля 2016 года, позже защита украинки обжаловала это решение. Узнать больше о "деле" народной избранницы можно здесь.