Враг продолжает нарушать "тишину" на Донбассе: 53 раза применял запрещенное вооружение

Пророссийские бандформирования продолжают нарушать "режим тишины" в зоне проведения АТО на Донбассе, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За минувшие сутки боевики обстреляли позиции сил АТО 53 раза.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Наши укрепления в районе Красногоровки и Зайцево противник на протяжении суток обстреливал из стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм и 120 мм. В районе Майорска боевики применяли минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции ВСУ в Новогородском боевики обстреливали из БМП и гранатометов различных систем.

Напряженной остается обстановка на окраинах оккупированного Донецка. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреливали опорные пункты в Авдеевке, Песках, Опытном, Марьинке и на шахте Бутовка.

На Мариупольском направлении из минометов были обстреляны украинские позиции в Старогнатовке, говорится в сообщении штаба.

Напомним, ранее в штабе сообщалось, что за минувшие сутки террористы 27 раз нарушали режим тишины.

