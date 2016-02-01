Горячий прием: силы АТО пересчитали зубы боевикам под Песками

Боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстрелы позиций сил АТО и гражданских объектов, используя, кроме стрелкового вооружения, гранатомёты, миномёты (82-мм/120-мм), зенитные установки и бронетехнику. Фиксируется резко возросшая активность боевиков на переднем крае в плане действия ДРГ и пехотных групп террористов.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, по позициям сил АТО в районе Песок и по опорному пункту к юго-востоку от посёлка огонь велся с двух направлений — со стороны частного сектора на Второй Площадке, а также из района севернее Жабуньков, куда выдвинулась группа боевиков. Террористами применялись как крупнокалиберные пулемёты, так и гранатомёты (АГС-17, СПГ-9, РПГ-7, РПГ-22, ГП-25).

Пехотная группа боевиков, используя пересечённую местность, попыталась приблизиться к НП и опорному пункту сил АТО на южной окраине посёлка. Противник отступил после открытия боевым охранением сил АТО автоматно-пулемётного огня, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера, 31 января, боевики более 50 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.