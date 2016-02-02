Под Стахановым боевики сжимают ударный кулак: гонят бронетехнику и пехоту

Боевики продолжают усиливать Стахановскую группировку войск ЛНР — копят вооружения, боевую технику и пополняют живой силой два формирования, развёрнутые в районе Алчевск — Перевальск (доукомплектование до усиленного батальона) и по рубежу Полевое — Первомайск.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, за последние сутки отмечается переброска и перегруппировка до 10 единиц бронетехники и до 100 человек личного состава.

Кроме того, из гранатомётов и стрелкового вооружения противник открывал огонь в районе Станицы Луганской по правофланговым позициям сил АТО, в районе Троицкого фиксировались минометные обстрелы (82-мм и 120-мм минометы) со стороны Калиново.

В районе Сокольников на Луганщине боевики дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулемётов (работали по привычной "двухточечной" схеме) и АГС-17 , добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера, 31 января, боевики более 50 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.