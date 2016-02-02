Под Торезом боевики учатся наступать: собрали более 100 танков и бронемашин

Командование российских оккупационных войск на Донбассе активизирует меры по наращиванию боеспособности соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов Центра территориальных войск Южного военного округа РФ.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики выяснили, что направленность мероприятий по боевой подготовке, во время которых отрабатываются вопросы наступления (контрнаступления) свидетельствует: противник не отказался от планов по расширению контролируемых территорий и использует "перемирие" для подготовки к возобновлению вооруженного противостояния.

В частности, в районе Тореза Донецкой области осуществляется подготовка к масштабным учениям с наступательной тематикой подразделений 1 АК. На полигоне сосредоточены 40 танков, 70 боевых бронемашин и шесть 122-мм РСЗО "Град".

Напомним, в районе Первомайска на Луганщине боевики проводят "учения", в которых были задействованы более 2 тыс. "штыков" и 150 бронемашин.