Политолог объяснил, почему Запад не сядет с Путиным за стол переговоров, как с равным

Вооруженные конфликты на Донбассе и в Сирии, сопровождающиеся многочисленными людскими жертвами и разрушениями, в которые вмешалась Россия, — это попытка президента РФ Владимира Путина восстановить биполярный мир, заставить Запад считаться с собой.

Об этом политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил рассказал на чате в "Главреде".

"Россия очень бы хотела, чтобы именно так и было, — говорит политолог. — Путин мечтает о восстановлении биполярного мира, и подобные конфликты в Украине и Сирии очень хорошо вписывались бы в такую ​​схему. Но мировые процессы ушли намного дальше, и сегодня Россия влезла в совсем другие конфликты, построенные на совершенно отличной почве. Появился новый глобальный конфликт исламистских радикальных сил против всего цивилизованного мира. Он стал реальностью, и Россия вклинилась в совершенно непредсказуемый для нее процесс. Последствия будут ужасными, прежде всего, для самого сирийского народа, но и другие участники конфликта несут колоссальные потери, в том числе РФ".

"Какие были мотивы России в Украине, проговаривалось неоднократно — это попытка продемонстрировать, что в биполярном мире две сверхдержавы могут иметь свои сферы влияния и бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела государств на соседних территориях", — напомнил эксперт.

По его словам, в случае Сирии Россия отрабатывала несколько сценариев: "В первую очередь — Сирия под управлением Асада была прекрасной площадкой для российских вооруженных сил, там сооружались военно-морская и авиационная базы, которые, в отличие от Черноморского флота, могли бы гарантировать РФ стратегические влияния в Средиземноморье и помогли бы контролировать пути поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. Поэтому выступление России на стороне Асада было довольно прогнозируемым", — говорит политаналитик.

"Но есть другие составляющие: когда еще во времена Примакова (Евгений Примаков в 1996-1998 гг. глава МИД РФ, — Ред.) был осуществлен ряд спецопераций по созданию радикальных исламистских групп, которые должны были применяться против стратегических противников России. Собственно, дестабилизация ситуации в Сирии, бомбардировки позиций умеренной оппозиции — это путь к укреплению того же ИГИЛа. Кроме того, поток беженцев из Сирии почему-то начался не тогда, когда спецслужбы и армия Асада уничтожили около 250 000 мирных жителей страшными методами: химическое оружие, "ковровые" бомбардировки, массовая резня. В это время в Сирии появились несколько миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц, однако они искали убежище в других регионах своей страны или в соседних Иордании и Ливане. Почти никто не следовал в Европу", — напомнил эксперт.

"Сразу после прихода русских было поднято более миллиона местных жителей и направлено в сторону ЕС. Не думаю, что это случайность. Скорее всего, отрабатывался сценарий разрушения ЕС изнутри через провоцирование мигрантского кризиса. Мы уже видим ужасные результаты этого. Кроме того, в среду беженцев очень легко внедрить и отправить в ЕС агентуру Асада, которая тотально готовилась в российских военных вузах, или же боевиков ИГИЛа. Поэтому в Сирии Россия осуществляет целый ряд политических спецпроектов, но основной из них все-таки глобальный: заставить мир считаться с Россией, признать ее серьезным игроком, сесть с Путиным за стол переговоров, как с равным, и де-факто признать существование биполярного мира. На это никогда не пойдут ни США, ни западные альянты. Переговоры с Россией могут касаться только технических и тактических позиций, но ни в коем случае не стратегических вопросов", — резюмировал Чорновил.

Напомним, французский философ и политический консультант Бернар-Анри Леви считает, что сирийская авантюра нужна Кремлю лишь для отвлечения внимания и в качестве аргумента во время разговоров с Западом об украинском конфликте.